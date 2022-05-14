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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Морфей на свежем кадре «Песочного человека» Нила Геймана

У многострадальной экранизации «Песочного человека» до сих пор отсутствует дата выхода на Netflix, но мы точно знаем, что премьера состоится в этом году. Более того, портал EW Опубликовал эксклюзивный кадр из сериала в рамках своей промо-кампании летних многосерийных релизов. Предположим, что тогда-то первый сезон фэнтези и выйдет.

На снимке — задумчивый центральный персонаж в исполнении Тома Старриджа.

Кадры из сериала «Песочный человек»

Тёмное фэнтези по сценарию автора комикса-первоисточника Нила Геймана и Дэвида С. Гойера («Основание») расскажет о людях и местах, в разное время оказавшихся под влиянием Морфея. Король Снов путешествует по миру, пытаясь исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Теги
КадрыГалереяПесочный человекNetflix
Комментарии (3)

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