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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня» закрыты по вине Warner Bros.

Источник: The CW

Зрители оплакивающие потерю из потерь — закрытие сериалов «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня», отныне знают, кого винить. Тем, кто уже отправился бить окна в офисе телеканала The CW, рекомендуем перенаправить свой гнев на истинного виновника — бездушных скряг из Warner Bros.

Массовая чистка программной линейки канала, которую успели окрестить «Красной свадьбой», привела к небывалой динамике — The CW продлил восемь сериалов, а закрыл целых десять. И всё потому что прежняя модель, по которой изначально убыточный канал оправдывал своё существование невероятно прибыльной международной дистрибуцией, себя исчерпала. Причинами называют активное развитие каналами и студиями собственных потоковых сервисов, а также слияние WarnerMedia с Discovery.

Так вот, в свете сложившейся ситуации программный директор The CW Марк Педовиц всё-так планировал оставить на плаву как минимум «Бэтвумен» и «Легенд», но Warner Bros. попросту не стала продлевать истёкший 1 мая договор об аренде студийного пространства, где снимались эти сериалы.

Теги
БэтвуменЛегенды завтрашнего дня
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