Лесбийские нежности в трейлере вампирской драмы «Первая жертва»

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Джульетте и Джульетте... Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер многосерийной мистической драмы «Первая жертва», который поведает о любви чернокожей охотницы на вампиров и юной белокожей кровососки. Премьера первого сезона состоится 10 июня.

Школьница-вампирша Джульетт (Сара Кэтрин Хук) готовится укусить свою первую жертву, чтобы стать полноправным членом влиятельной вампирской семьи. Её выбор падает на недавно переехавшую в их город Каллиопу (Имани Льюис), которая оказывается потомственной охотницей на вампиров. Но вместо вражды между героинями вспыхивает страсть.

В основе сериала лежит рассказ Виктории Шваб, которая числится создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта совместно с Эммой Робертс («Королевы крика»). Сосценаристом и шоураннерои значится Фелиция Д. Хендерсон («Каратель»).

И постер: