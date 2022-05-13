 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Ночная прогулка по Новому Орлеану в свежем тизере «Интервью с вампиром» Сексапильная Эмми Россам и кучерявый Мартин Фриман на кадрах «Анджелины» Джонни Депп хотел достойно попрощаться с капитаном Джеком Воробьём в шестых «Пиратах Карибского моря» Самая продаваемая манга в Японии за март 2022 года Жители Хоукинса на связи — появились свежие постеры сериала «Очень странные дела»
2
СЕРИАЛЫ
226
 
Прямая ссылка на новость:

Лесбийские нежности в трейлере вампирской драмы «Первая жертва»

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Джульетте и Джульетте... Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер многосерийной мистической драмы «Первая жертва», который поведает о любви чернокожей охотницы на вампиров и юной белокожей кровососки. Премьера первого сезона состоится 10 июня.

Школьница-вампирша Джульетт (Сара Кэтрин Хук) готовится укусить свою первую жертву, чтобы стать полноправным членом влиятельной вампирской семьи. Её выбор падает на недавно переехавшую в их город Каллиопу (Имани Льюис), которая оказывается потомственной охотницей на вампиров. Но вместо вражды между героинями вспыхивает страсть.

В основе сериала лежит рассказ Виктории Шваб, которая числится создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта совместно с Эммой Робертс («Королевы крика»). Сосценаристом и шоураннерои значится Фелиция Д. Хендерсон («Каратель»).

И постер:

Постеры сериала «Первая жертва»
Теги
ВидеоПервая жертваТрейлерNetflix
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

20Вампирша-лесбиянка влюбляется в охотницу на вампиров на первых кадрах сериала «Первая жертва» 26Зомби нападают в тизере хоррора «Обитель зла» 4Жители Хоукинса на связи — появились свежие постеры сериала «Очень странные дела»

Тоже интересно

4Гэри Олдман воссоединится с Кристофером Ноланом для работы над «Оппенгеймером» 10«Судная ночь» с оборотнями — новый прорывной экшен с Фрэнком Грилло 1Переиздание Chrono Cross вышло на современных платформах 3«Убийства в одном здании» продолжаются — старые герои и новые убийства в первом тизере второго сезона 15Возможно, «Дюна: Часть 2» нашла свою принцессу Ирулан в лице Флоренс Пью

Далее на КГ

3
Ана де Армас и Крис Эванс умирают со смеху на съёмках романтической комедии «Призрак» (фото)
 1
Эмили Блант и Киллиан Мёрфи притворяются супругами на съёмках «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
 12
Netflix, не читай! У Disney+ почти 138 млн подписчиков
 7
Мадс Миккельсен вернётся к роли Чёрного Кайзера в новой адаптации «Полярного»
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 79
 0
Ремикс песни «Прекрасное далёко» и другие находки в «Яндекс.Музыке»
 14
«Лига справедливости Зака Снайдера» и «Армия мертвецов» победили на «Оскаре» благодаря ботам
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
 14
Кевин Бейкон желает всем внутренней свободы на первых кадрах из ЛГБТ-ужастика
 10
Непредсказуемый злодей Криса Эванса из дорогущего экшена «Серый человек» получит приквел
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
 
9Ноль кадров в секунду – 421: Одеялки в космосе
 
10ЕВА
 
 
4Телеовощи – 443: Портить жизнь и воздух
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 514: Неожиданные анонсы, хрюканина и Ninjababy
 
1Ноль кадров в секунду – 420: Девичник со стриптизёрами
 
6ЕВА – 475: Метафизическая пуля в жопе
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 513: «Скорая» Майкла Бэя, суд Джонни Деппа, лучшие «Мушкетёры»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru