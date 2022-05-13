Netflix, не читай! У Disney+ почти 138 млн подписчиков

Пока Netflix рыдает где-то в метафорической ванной на полу, Disney+ не упускает возможности козырнуть успехом — у стриминга почти 138 миллионов подписчиков.

За первые три месяца этого года, превзойдя ожидания аналитиков, пророчащих 5,2 млн, платформа привлекла 7,9 млн новых пользователей. Сейчас у Disney+ их 137,7 млн — на 33% больше, чем в том году.

Ещё больше цифры впечатляют в связи с текущими показателями Netflix, на фоне которых сейчас выделиться нетрудно.

Мы считаем, что Disney+ — единственный в своем роде. Боб Чапек, главный исполнительный директор The Walt Disney Company

Ну а что он ещё мог сказать? Чапек добавил, что к концу 2024 финансового года у Disney+ будет от 230 до 260 миллионов пользователей.

Тем не менее, с финансовой точки зрения компания слегка не оправдала ожидания аналитиков: вместо предполагаемых $20,05 млрд доход за второй квартал составил $19,25 млрд.