 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Спасайся, кто может! «Шазам! Ярость богов» убежал с даты выхода «Аватара 2» Капитан Марвел и Человек-муравей поменялись местами Роуз Лесли находят и теряет Тео Джеймса в трейлере драмы «Жена путешественника во времени» Алисия Викандер в латексе на первых кадрах мини-сериала «Ирма Веп» Ретро-комедия «Распутница» получила второй сезон
5
КИНО
СЕРИАЛЫ
523
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Netflix, не читай! У Disney+ почти 138 млн подписчиков

Источник: Disney

Пока Netflix рыдает где-то в метафорической ванной на полу, Disney+ не упускает возможности козырнуть успехом — у стриминга почти 138 миллионов подписчиков.

За первые три месяца этого года, превзойдя ожидания аналитиков, пророчащих 5,2 млн, платформа привлекла 7,9 млн новых пользователей. Сейчас у Disney+ их 137,7 млн — на 33% больше, чем в том году.

Ещё больше цифры впечатляют в связи с текущими показателями Netflix, на фоне которых сейчас выделиться нетрудно.

Мы считаем, что Disney+ — единственный в своем роде.

Боб Чапек, главный исполнительный директор The Walt Disney Company

Ну а что он ещё мог сказать? Чапек добавил, что к концу 2024 финансового года у Disney+ будет от 230 до 260 миллионов пользователей.

Тем не менее, с финансовой точки зрения компания слегка не оправдала ожидания аналитиков: вместо предполагаемых $20,05 млрд доход за второй квартал составил $19,25 млрд.

Комментарии (5)

Ещё на эту тему

37Акционеры подают в суд на Netflix 55Стремительное падение Netflix: потеря подписчиков и 20%-й обвал акций 26Netflix потерял $ 50 млрд после новостей о повышении цен на подписку 32Не только бурундуки! Персонажные постеры фильма «Чип и Дейл спешат на помощь», которые вас удивят 17Встречайте! Главные герои сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Тоже интересно

15Посмотрели эротику с Аной де Армас на Hulu? Теперь ждите ромком с Самарой Уивинг 7Злодейский инстинкт: Шэрон Стоун опять сыграет антагониста в экранизации дисишного комикса 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 апреля 12Алисия Викандер в латексе на первых кадрах мини-сериала «Ирма Веп» 2Дата выхода и детали портов Trails from Zero

Далее на КГ

6
Мадс Миккельсен вернётся к роли Чёрного Кайзера в новой адаптации «Полярного»
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 79
 0
Ремикс песни «Прекрасное далёко» и другие находки в «Яндекс.Музыке»
 9
«Лига справедливости Зака Снайдера» и «Армия мертвецов» победили на «Оскаре» благодаря ботам
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
 9
Кевин Бейкон желает всем внутренней свободы на первых кадрах из ЛГБТ-ужастика
 10
Непредсказуемый злодей Криса Эванса из дорогущего экшена «Серый человек» получит приквел
 11
Кристофер Уокен и экранизация «Дюны» ритмично шли друг к другу с 2001 года (видео)
 6
Заходи, гостем будешь: режиссёр «Годзиллы против Конга» взял в сиквел Дэна Стивенса
 3
«Вермейл в золотом» — дата выхода и новый трейлер аниме про демоницу, обладательницу многих достоинств, и её хозяина
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
 
9Ноль кадров в секунду – 421: Одеялки в космосе
 
10ЕВА
 
 
4Телеовощи – 443: Портить жизнь и воздух
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 514: Неожиданные анонсы, хрюканина и Ninjababy
 
1Ноль кадров в секунду – 420: Девичник со стриптизёрами
 
6ЕВА – 475: Метафизическая пуля в жопе
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 513: «Скорая» Майкла Бэя, суд Джонни Деппа, лучшие «Мушкетёры»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru