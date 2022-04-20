 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
ЛГБТ-романтика «Доктора Кто»: отношения Доктора и его спутницы выйдут на новый уровень в весеннем эпизоде Агент Колсон присоединился к пассажирам поезда «Сквозь снег» Наташка поломала время в трейлере второго сезона комедии «Жизни матрёшки» Сине-жёлтый Тор в крылатом шлеме — новая броня героя на слитом промо «Тора 4» (фото) Неделя аниме на КГ — главные новости 11–17 апреля
6
КИНО
СЕРИАЛЫ
959
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Стремительное падение Netflix: потеря подписчиков и 20%-й обвал акций

Источник: Netflix

Первый квартал 2022 года оказался крайне непростым для главного потокового сервиса мира. В своём квартальном отчёте Netflix отрапортовал о первой за десять лет потере подписчиков — их число уменьшилось на 200 тысяч, тогда как ожидался рост на уровне 2,5 млн. И тут можно пошутить о том, что реальность сейчас куда интереснее каких-то там сериалов, а ещё можно вспомнить про 700 тысяч подписчиков из России, которых у стриминг-гиганта, приостановившего деятельность у нас в стране, больше нет.

Итого по итогам марта на Netflix подписано 221,64 млн человек, однако Amazon, HBO Max и Disney+ не дремлют. Именно резко возросшей конкуренцией на рынке стриминговых услуг и объясняются столь неутешительные показатели. И дальше будет только хуже — сервис ожидает потерю ещё двух миллионов человек за период с апреля по июнь. Не удивительно, что рынок отреагировал моментально — акции компании уже обвалились на 20%.

Что до путей выхода из щекотливой ситуации, их у Netflix несколько. В качестве основного называется потенциальная монетизация «общих» аккаунтов. По подсчётам компании, используя чужие пароли сервис смотрят порядка 100 млн домохозяйств — большой простор для деятельности. Один из вариантов — незначительно повышать плату для подписчиков при добавлении двух пользователей в свой аккаунт.

Также руководство рассматривает вариант более дешёвой подписки для тех, кто готов смотреть рекламу ради возможности сэкономить.

Комментарии (6)

Ещё на эту тему

2Люцифер, Люси Лью и котики — Netflix задумал экранизацию игры «Взрывные котята» 4Новая экшен-комедия от режиссёра «Телохранителя киллера» уходит из проката на стриминг 5«Проект „Адам“» Райана Рейнольдса сильно поднялся в списке самых популярных фильмов на Netflix 3Из президентов в злые королевы: Робин Райт сыграет в сказке от Netflix 15Зак Снайдер нашёл идеального злого галактического короля для фантастического эпика «Мятежная луна»

Тоже интересно

7Растёт актёрский ансамбль «Бэтгёрл», но кино понятнее не становится 5«Трансформеры 7» станут началом новой трилогии, и развитие серии этим не ограничивается 5Новый постер «Бэтмена» обещает сорвать маски, хотя в масках тут всего двое 0Пятый и компания на свежих постерах третьего сезона «Академии Амбрелла» 14Шедевр! Первые отзывы о «Варяге» — лучшем фильме Роберта Эггерса

Далее на КГ

4
Галь Гадот рассказала о работе над новым фильмом Disney: «Никогда не делала ничего подобного»
 1
Мангу «Бригада пылающего пламени» выпустят на русском языке
 7
Соник животворящий: SEGA готовит экранизацию игры Streets of Rage со сценаристом боевиков «Джон Уик» и «Никто»
 5
Домашнее вторжение во время апокалипсиса — начались съёмки ужастика Шьямалана «Стук в хижине» (фото)
 0
Второе дополнение Crusader Kings III выйдет весной
 3
Just Do It: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон расскажут величайшую историю всех времён про кроссовки и Майкла Джордана
 4
Ретро-сборник игр о Черепашках-ниндзя получит достойное коллекционное издание
 0
Xenoblade Chronicles 3 получает новый трейлер и переезжает на лето
 3
CG-трейлер World of Warcraft: Dragonflight приглашает прокатиться на драконах
 3
Создательница Uncharted получила второй шанс создать игру по «Звёздным войнам»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 440: Мучения не заканчиваются
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 511: «Все старые ножи» и «Боги хеви-метала»
 
2Ноль кадров в секунду – 417: Генератор Лар
 
13Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 108: Наш идеальный ремейк Max Payne
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru