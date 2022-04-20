Стремительное падение Netflix: потеря подписчиков и 20%-й обвал акций

Первый квартал 2022 года оказался крайне непростым для главного потокового сервиса мира. В своём квартальном отчёте Netflix отрапортовал о первой за десять лет потере подписчиков — их число уменьшилось на 200 тысяч, тогда как ожидался рост на уровне 2,5 млн. И тут можно пошутить о том, что реальность сейчас куда интереснее каких-то там сериалов, а ещё можно вспомнить про 700 тысяч подписчиков из России, которых у стриминг-гиганта, приостановившего деятельность у нас в стране, больше нет.

Итого по итогам марта на Netflix подписано 221,64 млн человек, однако Amazon, HBO Max и Disney+ не дремлют. Именно резко возросшей конкуренцией на рынке стриминговых услуг и объясняются столь неутешительные показатели. И дальше будет только хуже — сервис ожидает потерю ещё двух миллионов человек за период с апреля по июнь. Не удивительно, что рынок отреагировал моментально — акции компании уже обвалились на 20%.

Что до путей выхода из щекотливой ситуации, их у Netflix несколько. В качестве основного называется потенциальная монетизация «общих» аккаунтов. По подсчётам компании, используя чужие пароли сервис смотрят порядка 100 млн домохозяйств — большой простор для деятельности. Один из вариантов — незначительно повышать плату для подписчиков при добавлении двух пользователей в свой аккаунт.

Также руководство рассматривает вариант более дешёвой подписки для тех, кто готов смотреть рекламу ради возможности сэкономить.