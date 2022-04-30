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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Легенды завтрашнего дня» закрыты на седьмом сезоне

Источник: The CW

Рано или поздно безумные приключения команды путешественников во времени и пространстве должны были подойти к концу. И подошли. Телеканал The CW закрыл приключенческую фантастику «Легенды завтрашнего дня» на седьмом сезоне.

Примечательно, что оный завершился клиффхэнгером, но инсайдеры сообщают, что частичное решение этой проблемы имеется. Персонажи закрытого сериала почти наверняка появятся в других проектах Arrowverse — некоторые приживутся, с некоторыми у зрителей появится шанс попрощаться достойно.

Создатели и шоураннеры проекта дежурно огорчились и порадовались одновременно, мол, они несказанно благодарны каналу и продюсера за то, что успели столько всего наснимать за семь сезонов, поэтому им в целом грех жаловаться.

В ансамблевом сериале по вселенной DC снимались Кейти Лотц, Оливия Суонн, Лиссет Чавес, Адам Чекман, Тала Эши, Маян Собхиан и Эми Пембертон.

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Легенды завтрашнего дня
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