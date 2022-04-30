Не может быть! «Бэтвумен» закрыли на третьем сезоне

Здесь наверняка какая-то ошибка. Невероятно прогрессивный супергеройский сериал «Бэтвумен» с чернокожей квир-героиней от шоураннера-лесбиянки закрыт всего лишь после третьего сезона. The CW, что ты творишь? Продолжай!

«Печальную» новость у себя в соцсетях сообщила вышеупомянутая шоураннер Кэролайн Дрис, отметив, что она расстроена, однако же благодарна за то, что успела снять 51 эпизод. При этом, если помните, супергеройский костюм центрального персонажа за три сезона успели примерить две актрисы — Руби Роуз и Джависия Лесли, а первая ещё и выбыла из проекта с таким скандалом, подробности которого с лёгкостью уделывали все сюжетные выверты сериала.

Причин закрытия готэмского цирка, по недоразумению считающегося супергеройским сериалом, не сообщают, но не исключено, что это как-то связано с январскими новостями о том, что The CW — изначально убыточный канал — скоро поменяет собственника.