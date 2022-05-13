The CW закрыл «Зачарованных», «Наоми» Авы Дюверней и пять других сериалов

Что творится, что творится! Безжалостная масштабная зачистка продолжается — телеканал The CW вымел из своей метафорической избы очередную кучку многосерийного мусора. Вещатель, готовящийся сменить собственника, за раз отменил сразу семь своих сериалов, в числе которых настоящие инклюзивные жемчужины.

Под нож пошли новые «Зачарованные», и после всего одного сезона в эфире отменены ребут фантастической драмы «4400» и супергеройская история «Наоми» Авы Дюверней.

Вдобавок на свалку отправляются мыльная драма «Династия», мистическая драма «Наследники», фантастическая драма о пришельцах «Розуэлл: Нью Мексико» и «В темноте».

Для кого-нибудь наверняка печальные новости о закрытии вышеперечисленных проектов The CW подсластил сообщением о том, что заказ на полный первый сезон получили приквел «Уокера» — «Уокер: Независимость» и приквел «Сверхъестественного» — «Винчестеры». Уж не Дженсен Эклс ли с Джаредом Падалеки перекупили канал?