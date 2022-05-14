Жители Хоукинса в сборе на постерах четвёртого сезона «Очень странных дел»

Мистический триллер в стиле ретро остаётся верен собственным традициям, и в преддверие премьеры четвёртого сезона «Очень странных дел» потоковый сервис Netflix опубликовал художественные ансамблевые постеры свежей телеглавы, где собраны все основные действующие лица истории.

Основной промо-арт четвёртого сезона напоминает, что оный выходит в двух частях. первую зрители увидят 27 мая, вторую — 1 июля.

В продолжении ужасающих событий, геограция которых распространилась далеко за предели провинциального городишки, снимаются Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук, Том Влашиха, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Эдуардо Франко, Шерман Огастес, Мейсон Дай, Никола Джурицко и Джозеф Куинн.

И в формате баннера: