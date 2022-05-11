Расисты! Автор «Перси Джексона» ответил критикам чернокожей дочки Афины

Какие-то ироды из этих ваших интернетов загнобили 12-ленюю актрису, отхватившую партию Аннабет Чейз в многосерийном фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Леа Сава Джеффрис в роли излишне смуглой дочурки Афины вызвала такое обилие негативных отзывов, что в дело решительно вмешался автор литературно первоисточника и шоураннер адаптации Рик Риордан, на заре проекта клятвенно пообещавший фанатам максимально верный книгам сериал.

Писатель и продюсер накатал длинное открытое письмо, в котором привёл железобетонные аргументы:

Досадно, что подобные тексты всё ещё приходится писать. Леа дарит столько энергии и энтузиазма этой роли, столько силы, которая есть в самой Аннабет. Для новых поколений девочек, которые увидят в ней героиню, какой и сами мечтаю стать, Леа станет примером для подражания. Вы оцениваете уместность Леи в этой роли исключительно по её внешнему виду. Леа — чернокожая девочка, которая играет героиню, описанную в книгах как белую девочку. Друзья, это расизм.

Шах и мат, расисты. На такое-то заявление просто нечего возразить. Тем более что вам и так пошли навстречу — Перси Джексона играет белый паренёк. Чего вам ещё, спрашивается, надо?

К слову, авторы прекрасно знали о реакции аудитории — в своём письме Риордан обмолвился, что они обсуждали с юной актрисой вероятную реакцию интернет-аудитории на её кастинг, и призвал всех немедленно прекратить весь негатив. Интернет наверняка тут же взял под козырёк и послушно смолк.

Ну и ни для кого вообще-то не секрет, что нынешняя политика Disney направлена на жёсткое подавление любых проявлений дискриминации расовых, гендерных, сексуальных и прочих избранных меньшинств. Ею и руководствовались при отборе актёров в сериал.