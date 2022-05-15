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Главные герои «Правдивой лжи» на первом кадре ребута картины Джеймса Кэмерона

А вот и первый взгляд на главных экшен-героев сериала «Правдивая ложь», томившегося в производстве с 2017 года. Многосерийный ребут комедийного боевика Джеймса Кэмерона, вышедшего в 1994-м, пригласил на главные роли Стива Хоуи («Бесстыдники») и Джинджер Гонзагу («Космические войска»).

Официальной даты выхода у сериала пока нет, но инсайдеры сообщают, что премьера запланирована на телеканале CBS в межсезонье.

Кадры из сериала «Правдивая ложь»

Сериал будет повторять основной сюжет полнометражного оригинала. Это история о муже и жене, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. Ну а что лучше сплотит супругов, чем совместная миссия по спасению мира?

Сценарий пилолтного эпизода написал Мэтт Никс («Чёрная метка», «Одарённые»), а срежиссировал серию Энтони Хемингуэй («Настоящая кровь», «Бесстыдники»).

Теги
КадрыГалереяПравдивая ложь
Комментарии (14)

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Источник фотографий: Depositphotos

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