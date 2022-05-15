Свершилось! Дэвид Теннант возвращается к роли Доктора Кто

После новости о том, что новым Доктором Кто стал Шути Гатва, ловко закрывший квоту сразу по двум направлениям, мы уже не ждали от культового сериала ничего хорошего. Но создатели решили снова нас удивить, да ещё как! В честь 60-летия «Доктора Кто» к знаковой роли вернётся нежно любимый зрителями Дэвид Теннант.

Об этом сообщил недавно вернувшийся в проект шоураннер Рассел Т. Дэвис, уточнив также, что Кэтрин Тейт, как и полагается, составит компанию Теннанту. Но на этом хорошие новости заканчиваются — Десятый Доктор осчастливит нас только одним спецэпизодом, который выйдет в следующем году.

Это кажется невозможным — сначала мы объявляем нового Доктора, а затем старого Доктора вместе с прекрасной Донной. Что вообще происходит? Может быть это пропущенная история или параллельный мир, сон, фокус или флешбэк. Единственное, что я могу подтвердить — когда две величайших звезды объединятся ради сражения всей жизни, это будет впечатляюще. Рассел Т. Дэвис, знает, но не скажет

Впрочем, есть небольшой шанс, что опытный шоураннер просто умело нагнетает интригу, и Четырнадцатым Доктором станет именно Теннат — как сразу подметили фанаты, Гатву назвали новым Доктором, не уточнив его порядковый номер. Но это, конечно, слишком хорошо, чтобы быть правдой.