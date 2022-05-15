Горячий священник и его друзья продолжают расследования на свежих кадрах мистики «Зло»

Борьба со злом продолжится уже через несколько недель. Портал EW опубликовал эксклюзивные кадры с главными героями из третьего сезона мистического триллера «Зло» от стримингового сервиса Paramount+. Десятисерийное продолжение истории стартует 12 июня.

В третьем сезоне к привычному сумасшествию, творящемуся в жизни центральных персонажей, примешивается важное событие — Дэвид Акоста (Майк Колтер) больше не семинарист, он принял духовный сан, и это, конечно, повлияет на его отношения с коллегами — психологом Кристен Бушар (Катя Херберс) и специалистом по технологиям Беном Шакиром (Аасиф Мандви).

Создателями и шоураннерами сериала выступают Роберт и Мишель Кинг («Хорошая жена»). Производственным процессом руководит CBS Studios в сотрудничестве с King Size Productions.