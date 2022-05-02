Матёрый гангстер Сильвестр Сталлоне на первом кадре новой криминальной драмы Тейлора Шеридана

В конце прошлого года выяснилось, что Сильвестр Сталлоне снимется в новом многосерийном проекте Тейлора Шеридана («Ветреная река», «Йеллоустоун»), а в активное производство сериал уйдёт весной. Так и оказалось — на днях в сети появился первый кадр из гангстерской драмы под названием «Король Талсы».

Сталлоне играет нью-йоркского гангстера Дуайта «Генерала» Манфреди, отсидевшего 25 лет в тюрьме. Спустя столько-то лет в прежней банде ему уже не рады, поэтому Манфреди перебирается в Талсу, штат Оклахома, чтобы сколотить там собственную криминальному империю.

Шоураннером и сценаристом проекта значится Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя»). Сериал выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ уже в этом году и сюжетно он никак не связан с остальными проектами Шеридана на стриминге.