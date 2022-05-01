Неделя сериалов на КГ — главные новости 25 апреля — 1 мая

ЛГБТ-отношения в «Колесе времени» расширят и углубят — пообещал шоураннер. Сценаристы основательно поработают над «улучшением» канона в этом направлении.

Шон Эстин в восторге от «Властелина колец: Колец власти». Актёр уверен: Amazon не стал бы покупать права на франчайз, чтобы его испортить.

Хирург Данила Козловский на первых кадрах мистической драмы «13 клиническая». Премьера сериала состоится в конце года.

Не может быть! «Бэтвумен» закрыли на третьем сезоне. Телеканал The CW очищается.

Кристина Асмус и Данила Козловский общаются на первых кадрах сериала «Люся». Премьеру драмеди об отношениях человека и умной колонки обещают летом.

Алисия Викандер в латексе на первых кадрах мини-сериала «Ирма Веп». Канал HBO наметил премьеру на лето.

Великий инквизитор Руперт Френд и мастер-джедай Юэн Макгрегор на свежих кадрах «Оби-Вана Кеноби». До возвращения в далёкую-далёкую галактику чуть больше месяца.