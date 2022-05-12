Гаррет Хедлунд сыграет с Сильвестром Сталлоне в криминальной драме «Король Талсы» Тейлора Шеридана

В многосерийной криминальной драме от мастера жанра Тейлора Шеридана «Король Талсы» свежее пополнение каста — в актёрский состав записался Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие»). Съёмки проекта с Сильвестром Сталлоне в главной роли уже начались.

Хедлунд сыграет Митча Келлера, уроженца Оклахомы и бывшего наездника на быках, которому пришлось выйти на преждевременную пенсию из-за профессиональных травм, который привели Митча к зависимостям.

Нас ждёт гангстерская история о нью-йоркском гангстере Дуайте «Генерале» Манфреди (Сталлоне), который вышел из тюрьмы спустя 25-летней отсидки. Времена сильно изменились, и в прежней банде Генералу уже не рады, поэтому Манфреди перебирается в Талсу, штат Оклахома, чтобы сколотить там собственную криминальному империю.

В актёрском составе сериала также значатся Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Макс Каселла, Доменик Ламбардоцци, Винсент Пьяцца, Джей Уилл и Алан С. Петерсон. Шоураннер и сценарист проекта — Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя»). Сериал выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ уже в этом году.