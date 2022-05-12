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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Хоррор-комедия «Сияющая долина» с Кортни Кокс получила второй сезон

Источник: Starz

В середине апреля завершился первый сезон комедийного ужастика «Сияющая долина» с Кортни Кокс, Грегом Кинниром и Мирой Сорвино в главных ролях. И кабельный канал Starz рассудил, что сериал более чем достоин продления — проект официально получил второй сезон из восьми эпизодов. Главное актёрское трио стопроцентно вернётся к работе над продолжением.

В отчаянной попытке спасти свой брак писательница Пэт (Кокс) и её супруг Терри (Киннир) вместе с детьми переезжают из мегаполиса в провинцию, в заброшенный дом, где некогда произошли ужасные зверства. Никто кроме Пэт не замечает творящихся в доме жутких странностей, а она пытается понять, то ли это её расстроенные нервы, то ли происки нечистой силы.

Шоураннерами сериала значатся Шэрон Хорган («Развод») и Джефф Астроф («Методом проб и ошибок»). За производство отвечают Kapital Entertainment, Warner Bros. Television и Lionsgate TV.

Теги
Сияющая долина
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