Комедия «Загрузка» продлена на третий сезон

Стриминговый сервис Amazon объявил о продлении высокотехнологичной комедии «Загрузка» на третий сезон. Успешный проект Грега Дэниелса («Офис», «Парки и зоны отдыха»), как заявил глава по вопросам глобального телевидения Amazon Studos Вернон Сандерс, остаётся одной из самых востребованных оригинальных комедий на сервисе.

Второй сезон, вышедший в марте, застаёт Натана (Робби Амелл) на распутье его посмертия. Его бывшая девушка Ингрид (Аллегра Эдвардс) неожиданно появляется в Lakeview в надежде упрочить их отношения, но главный герой всё ещё тоскует по своему персональному «ангелу» Норе (Энди Алло). А Нора меж тем вступила в ряды сопротивления порождению капиталистического мира — VIP-раю для богачей, где обитает Натан и остальные.

В сериале также снимаются Кевин Бигли, Аллегра Эдвардс, Зайнаб Джонсон, Оуэн Дэниелс, Джош Бандай и Андреа Розен, которые вернутся к своим ролям в третьем сезоне. Дэниелс выступает создателем проекта, а также его исполнительным продюсером наряду с Говардом Кляйном.