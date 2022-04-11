Новые сериалы недели: мистический неовестерн «Внешний круг» с Джошем Бролином

Заметных многосерийных премьер в ближайшие несколько дней совсем немного. Стриминговый сервис Amazon презентует одну из своих самых загадочных премьер — многосерийную мистическую драму «Внешний круг» с Джошем Бролином в главной роли. Меж тем на потоковом сервисе Netflix выйдет мини-сериал «Анатомия скандала».
Понедельник, 11 апреля
Пятница, 15 апреля
драма, мистика
В ролях Джош Бролин, Лили Тейлор, Тамара Подемски, Том Пелфри, Имоджен Путс, Льюис Пуллман
Создатель Брайан Уоткинс
Ройял Эббот — глава семьи и владелец ранчо в Вайоминге, пытающийся разобраться в странных и пугающих событиях, происходящих в окрестностях его владений. Эбботы вынуждены воевать за собственные земли и разбираться с непостижимыми сверхъестественными вещами, творящимися на границе их территорий. Отправной точкой событий становится исчезновение невестки Эбботов Ребекки.
Мистика в декорациях вестерна с щепоткой семейной драмы.
драма
В ролях Сиенна Миллер, Мишель Докери, Руперт Френд, Наоми Скотт, Бен Рэдклифф, Джонатан Кой
Софи замужем за Джеймсом, влиятельным политиком. Но её комфортной жизни приходит конец, когда раскрывается скандальная тайна, и мужа обвиняют в шокирующем преступлении.
Экранизация одноимённого бестселлера Сары Воган привлекает как минимум известными именами в актёрском составе — каст возглавляют Сиенна Миллер, Мишель Докери и Руперт Френд.
Воскресенье, 17 апреля
комедия, ужастик
В ролях Кортни Кокс, Грег Киннер, Гас Бирни, Дилан Гейдж, Мира Сорвино, Меррин Данжи
Первый сезон комедийной мистики с Кортни Кокс и Грегом Киннером завершится восьмой серией Chapter Eight — We Are Phelps. Кабельный канал Starz пока не сообщал о будущей судьбе сериала.
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