Новые сериалы недели: мистический неовестерн «Внешний круг» с Джошем Бролином

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Netflix

Софи замужем за Джеймсом, влиятельным политиком. Но её комфортной жизни приходит конец, когда раскрывается скандальная тайна, и мужа обвиняют в шокирующем преступлении.

Экранизация одноимённого бестселлера Сары Воган привлекает как минимум известными именами в актёрском составе — каст возглавляют Сиенна Миллер, Мишель Докери и Руперт Френд.