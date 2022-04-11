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Новые сериалы недели: мистический неовестерн «Внешний круг» с Джошем Бролином

Источник: Amazon

Заметных многосерийных премьер в ближайшие несколько дней совсем немного. Стриминговый сервис Amazon презентует одну из своих самых загадочных премьер — многосерийную мистическую драму «Внешний круг» с Джошем Бролином в главной роли. Меж тем на потоковом сервисе Netflix выйдет мини-сериал «Анатомия скандала».

Понедельник, 11 апреля

 
Конец сезона11
Adult Swim
Робоцып Robot Chicken

мультфильм, комедия

В ролях Сет Грин, Брекин Мейер, Мэттью Сенрейч, Том Рут, Дэн Милано, Чад Морган

Создатель Сет Грин, Мэттью Сенрейч

Одиннадцатый сезон юмористического мультсериала завершится двадцатым эпизодом May Cause Season 11 to End.

Видео

Пятница, 15 апреля

 
Премьера+
Amazon
Внешний круг Outer Range

драма, мистика

В ролях Джош Бролин, Лили Тейлор, Тамара Подемски, Том Пелфри, Имоджен Путс, Льюис Пуллман

Создатель Брайан Уоткинс

Ройял Эббот — глава семьи и владелец ранчо в Вайоминге, пытающийся разобраться в странных и пугающих событиях, происходящих в окрестностях его владений. Эбботы вынуждены воевать за собственные земли и разбираться с непостижимыми сверхъестественными вещами, творящимися на границе их территорий. Отправной точкой событий становится исчезновение невестки Эбботов Ребекки.

Мистика в декорациях вестерна с щепоткой семейной драмы.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Анатомия скандала Anatomy of a Scandal

драма

В ролях Сиенна Миллер, Мишель Докери, Руперт Френд, Наоми Скотт, Бен Рэдклифф, Джонатан Кой

Софи замужем за Джеймсом, влиятельным политиком. Но её комфортной жизни приходит конец, когда раскрывается скандальная тайна, и мужа обвиняют в шокирующем преступлении.

Экранизация одноимённого бестселлера Сары Воган привлекает как минимум известными именами в актёрском составе — каст возглавляют Сиенна Миллер, Мишель Докери и Руперт Френд.

Видео

Воскресенье, 17 апреля

 
Конец сезона1
Starz
Сияющая долина Shining Vale

комедия, ужастик

В ролях Кортни Кокс, Грег Киннер, Гас Бирни, Дилан Гейдж, Мира Сорвино, Меррин Данжи

Первый сезон комедийной мистики с Кортни Кокс и Грегом Киннером завершится восьмой серией Chapter Eight — We Are Phelps. Кабельный канал Starz пока не сообщал о будущей судьбе сериала.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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