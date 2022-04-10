 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Создатели Until Dawn и The Dark Pictures Anthology анонсировали новый хоррор The Quarry Сине-жёлтый Тор в крылатом шлеме — новая броня героя на слитом промо «Тора 4» (фото) «Гарем в лабиринте другого мира» — дата выхода и другие подробности исекая, суть которого ясна из названия Голая колдунья Аня Тейлор-Джой и другие прелести на кадрах «Варяга» Роберта Эггерса Зак Снайдер нашёл идеального злого галактического короля для фантастического эпика «Мятежная луна»
СЕРИАЛЫ
310
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 апреля

Источник: AMC
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

5Брайан Крэнстон и Аарон Пол появятся в финале «Лучше звоните Солу»?

Тоже интересно

3Впечатления: Total War: Warhammer 3 9Больше, чем мем. Уиллем Дефо объясняет, что Зелёный гоблин способен на большее 2Suicide Squad: Kill the Justice League официально перенесена на 2023 год 22Тандиве Ньютон покаялась перед темнокожими актрисами за роль в новом фильме 2Райан Рейнольдс встречает самого себя в отрывке из фантастики «Проект „Адам“» Шона Леви

Далее на КГ

0
Всё, везде и сразу - обзор фильма
 7
Анонсирована Kingdom Hearts IV и ещё один мобильный спин-офф серии
 2
«Судзуме, закрывающая двери» — тизер нового аниме-фильма Макото Синкая
 0
КГ играет: YOU and ME and HER: A Love Story, часть 3
 5
Телеовощи. Выпуск 439: Как росли спартанцы
 21
Звезда «Человека из стали» требует, чтобы Уилл Смит вернул свой «Оскар»
 22
Осчастливить Дизеля: Бри Ларсон — новое звёздное приобретение «Форсажа 10»! (фото)
 0
«Мой счастливый брак» — анонс и тизер аниме про семейную жизнь
 1
«Месть Масамуне-куна R» — неожиданный анонс и тизер второго сезона
 1
«Ложь четверых» — анонс комедийного аниме про секретные секреты школьниц
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 439: Как росли спартанцы
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 510: «Пузырь» Джадда Апатоу и уход Брюса Уиллиса
 
4Ноль кадров в секунду – 416: Возвращение
 
 
6ЕВА – 471: Попаданцы по воланчику
 
3Телеовощи – 438: Женский квикенинг
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru