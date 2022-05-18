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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Александр Роднянский снимет «Карточный домик» о Владимире Путине

Источник: Netflix

Александр Роднянский, недавно задумавший сериал о геях в СССР, продолжает «нести просвещение» в американские массы. На сей раз продюсер покусился на святое…на «Карточный домик», как его назвал сам Роднянский, центральным персонажем которого станет Президент России Владимир Путин.

Драматический сериал будет основан на книге Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России» и расскажет о том, как «человек, изменивший мир, получил эту власть». Разумеется, обещают снимать строго по секретным документам по реальным событиям, но главными будут не махинации различных игроков, а «эволюция разума» Путина.

Также обещают рассказать, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых устрашающих политиков в мире, приоткрыть завесу тайны над тем, что происходит за стенами Кремля, и показать, как действует Владимир Путин и его ближайшее окружение. В общем, клюквы, да побольше.

Среди других проектов продюсерской компании Роднянского — вышеупомянутая драма «Красная радуга» и англоязычный фильм What Happens от Андрея Звигинцева.

Комментарии (5)

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