Marvel Studios показала первый кадр со съёмок «Эхо»

Съёмки спин-оффа «Соколиного глаза» идут уже почти месяц, и Marvel Studios наконец расщедрилась на первый кадр будущего мини-сериала «Эхо».

Главная героиня сериала Майя Лопес (Алаква Кокс) в «Соколином глазе» была лидером мафии в трениках, пыталась отомстить Ронину (что забавно, по комиксам она сама была им ещё до Бартона), а в конце сериала даже противостояла Кингпину.

Майя Лопес по прозвищу Эхо — девушка индейского происхождения и один из немногих глухих персонажей Marvel. По задумке проекта, после событий в Нью-Йорке она вернётся в родной город, где должна будет примириться со своим прошлым, воссоединившись со своими предками — коренными американцами.

Детали сюжета держат в тайне. Съёмки «Эхо» продлятся до конца лета, а релиз проекта запланирован на следующий год.