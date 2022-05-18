Раздолбаи из глубинки возвращаются в трейлере четвёртого сезона комедии «Голяк»

Талантливый парень Джозеф Гилган и компания шлют поклонникам «Голяка» горячий привет — в сети появился полноценный трейлер четвёртого сезона криминальной комедии, который обещает не снижать уровень безумия, царившего в предыдущих сезонах. За это (и много другое) мы их и любим.

Точной даты возвращения сериала на экраны пока нет, но видеоролик сообщает, что свежие эпизоды получим этой осенью. Ну всё, уселись и ждём.

Что особенно радует, в новой главе приключений Винни (Гилган) и его корешей из английской глубинки отметится весь основной актёрский состав сериала — Мишель Кигэн, Дэмиен Молони, Райан Сэмпсон, Аарон Хеффернан, Том Хэнсон, Парт Такерар, Стив Эветс и Доминик Уэст.