Мощный Джефф Бриджес отстреливает врагов в трейлере экшен-триллера «Старик»

Этот суровейший мужик уложит любого, кто открыл на него охоту. Кабельный канал FX выкатил трейлер многосерийного экшен-триллера «Старик» с Джеффом Бриджесом в главной роли. Двухсерийная премьера, снятая Джоном Уоттсом (трилогия «Человек-паук»), состоится 16 июня.

Экранизация одноимённого романа Томаса Перри рассказывает о пенсионере Дэне Чейсе (Бриджес), в молодости служившем в ЦРУ. Он давно ушёл из профессии и никак не связан с делами внешней разведки, но когда на пороге его дома объявляются наёмники, матёрый оперативник понимает, что у него нет будущего, пока он не разберётся с грехами прошлого.

Роль преследователя главного героя, бывшего агента ФБР Гарольда Харпера, играет Джон Литгоу. Сценарий написали коллеги по «Чёрным парусам» Джонатан Стейнберг и Роберт Ливайн. Они состоят в команде исполнительных продюсеров вместе с Уоттсом, Бриджесом и Уорреном Литтлфилдом («Фарго»).