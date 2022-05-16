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Мощный Джефф Бриджес отстреливает врагов в трейлере экшен-триллера «Старик»

Этот суровейший мужик уложит любого, кто открыл на него охоту. Кабельный канал FX выкатил трейлер многосерийного экшен-триллера «Старик» с Джеффом Бриджесом в главной роли. Двухсерийная премьера, снятая Джоном Уоттсом (трилогия «Человек-паук»), состоится 16 июня.

Экранизация одноимённого романа Томаса Перри рассказывает о пенсионере Дэне Чейсе (Бриджес), в молодости служившем в ЦРУ. Он давно ушёл из профессии и никак не связан с делами внешней разведки, но когда на пороге его дома объявляются наёмники, матёрый оперативник понимает, что у него нет будущего, пока он не разберётся с грехами прошлого.

Роль преследователя главного героя, бывшего агента ФБР Гарольда Харпера, играет Джон Литгоу. Сценарий написали коллеги по «Чёрным парусам» Джонатан Стейнберг и Роберт Ливайн. Они состоят в команде исполнительных продюсеров вместе с Уоттсом, Бриджесом и Уорреном Литтлфилдом («Фарго»).

Теги
ВидеоСтарикТрейлер
Комментарии (2)

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