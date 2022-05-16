Дженсен Эклс и Карл Урбан показывают свои сверхспособности в трейлере третьего сезона «Пацанов»

Потоковый сервис Amazon пообещал сегодня трейлер третьего сезона «Пацанов» и не подвёл. Получайте, изучайте, наслаждайтесь. Видеоролик создан для того, чтобы градус зрительского ожидания стремительно достиг точки кипения. Тут вам и эпичное пришествие Солдатика (Дженсен Эклс), и окончательно съехавший с катушек Хоумлендер (Энтони Старр), и обретший лазерное зрение Билли Бутчер (Карл Урбан), и много-многое другое.

Продолжение максимально жёсткой антигеройской сатиры от шоураннера Эрика Крипке по комиксам Гарта Энниса стартует на цифровой платформе 3 июня.

И три свежих постера в довесок: