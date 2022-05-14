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Солдатик Дженсен Эклс и его команда на постере третьего сезона «Пацанов»

Для этих героев битва только началась! Официальный твиттер-аккаунт сериала «Пацаны» опубликовал свежий промо-арт к третьему сезону безбашенной антигеройской сатиры. И на постере красуется супергеройская команда «Расплата», которую некогда возглавлял первый супергерой США по прозвищу Солдатик (Дженсен Эклс).

Постеры сериала «Пацаны»

Анонсированный на понедельник трейлер третьего сезона прольёт свет на этот плакат, который вполне может оказаться афишей мегаблокбастера середины прошлого века, когда воевавшие на полях Второй мировой были настоящими звёздами экрана.

Теги
ГалереяПацаныПостер
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