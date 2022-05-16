Ана де Армас, Крис Хемсворт, Шарлиз Терон и остальные звёзды в трейлере премьер Netflix для Geeked Week

Потоковый сервис Netflix со всей серьёзностью готовится к летнему стриминговому сезону, который обещает множество громких премьер. Видеосервис опубликовал сборный промо-ролик своих самых важных релизов, которые засветятся на полях ивента Geeked Week 2022. Уже традиционное онлайн-мероприятие в этом году будет проходить с 6 по 10 июня.

В видеоролике представлена целая линейка полнометражных и многосерийных премьер, включая приключенческий экшен-триллер «Серый человек» с Крисом Эвансом, Райаном Гослингом и Аной де Армас, фэнтези «Школа Добра и Зла» с Шарлиз Терон, фантастический триллер «Побег из Спайдерхэд» с Крисом Хемсвортом и Майлзом Теллером.

Среди самых важных сериалов отметились «Песочный человек» Нила Геймана, «Очень странные дела», «Академия Амбрелла», «Обитель зла», «Тень и кость» и «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».