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Супруги отправляются на миссию в трейлере ребута «Правдивой лжи» Джеймса Кэмерона

Ладно, официальный кадр вы уже видели, поэтому морально готовы к следующему логическому шагу — полноценному трейлеру «Правдивой лжи». Телеканал CBS выкатил официальный презентационный ролик пилотного эпизода. Главные роли в многосерийном ребуте экшен-комедии Джеймса Кэмерона играют Стив Хоуи («Бесстыдники») и Джинджер Гонзага («Женщина-Халк»).

Точной даты выхода у приключенческого боевика для всей семьи пока нет, но вещатель обещает скорую премьеру.

Зрителям расскажут осовремененную историю о муже и жене, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. И, конечно, ничто лучше не сплотит супругов, чем совместная миссия по спасению мира.

Пилот срежиссировал Энтони Хемингуэй («Настоящая кровь») по сценарию Мэтта Никса («Чёрная метка»). Кэмерон входит в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВидеоПравдивая ложьТрейлер
Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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