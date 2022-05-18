Роскошные чародейки пополнили ряды третьего сезона «Ведьмака»

Тёмное фэнтези «Ведьмак» только что стало ещё темнее. Стройные ряды прельстивых чародеек из многосерийной адаптации книжной серии Анджея Сапковского пополнились двумя заметными кадрами, причём один из них уже светился в новостях, но тогда ещё никто доподлинно не знал, кого сыграет приписанная к проекту актриса. Итак, в каст третьего сезона записались Рошель Роуз и Сафия Ингар (в марте ходили слухи, что ей отошла роль Мильвы).

По свежей информации портала Redanian Intelligence, Роуз сыграет подругу Йеннифер, чародейку из тайной Ложи, сменившую Тиссаю де Врие на посту ректора школы магии в Аретузе. Ингар вроде бы досталась роль чародейки Кейры Мец, бывшей советницы короля Темерии Фольтеста.

Обратите внимание на поразительное портретное сходство — в первоисточнике первая описывается как светловолосая обладательница точёной фигуры, а вторая — как миниатюрная девушка с волосами цвета соломы.