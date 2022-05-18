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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс присоединился к касту третьего сезона драматического сериала «Бескрайнее небо»

Источник: ABC

После освобождения от сверхъестественного телерабства фильмография Дженсена Эклса стала подавать признаки жизни — летом состоится премьера третьего сезона «Пацанов», в котором у Эклса роль Солдатика (эдакий Капитан Америка с поправкой на стилистику сриала). А ещё актёр примкнул к третьему сезону проекта «Бескрайнее небо» после того, как стало известно о его появлении в финале второго сезона, который покажут 19 мая. В проекте у Дженсена Эклса роль шерифа Бо Арлена.

«Бескрайнее небо» адаптировал создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, основав сериал на книге Си Джей Бокса The Highway. По сюжету частный детектив и бывший коп разыскивают двух сестёр, похищенных маньяком на пустынном шоссе Монтаны.

Теги
Бескрайнее небо
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