Дженсен Эклс присоединился к касту третьего сезона драматического сериала «Бескрайнее небо»

После освобождения от сверхъестественного телерабства фильмография Дженсена Эклса стала подавать признаки жизни — летом состоится премьера третьего сезона «Пацанов», в котором у Эклса роль Солдатика (эдакий Капитан Америка с поправкой на стилистику сриала). А ещё актёр примкнул к третьему сезону проекта «Бескрайнее небо» после того, как стало известно о его появлении в финале второго сезона, который покажут 19 мая. В проекте у Дженсена Эклса роль шерифа Бо Арлена.

«Бескрайнее небо» адаптировал создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, основав сериал на книге Си Джей Бокса The Highway. По сюжету частный детектив и бывший коп разыскивают двух сестёр, похищенных маньяком на пустынном шоссе Монтаны.