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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Чёрное зеркало» возвращается — Netflix готовит шестой сезон

Источник: Netflix

Пятый сезон некогда популярного многосерийного технотриллера «Чёрное зеркало» вышел летом 2019-го, и вот, спустя почти три года инсайдеры сообщают, что сериал вновь зашевелился. Готовятся новые эпизоды антиутопической антологии, и кастинг уже начался. Видимо, в скором времени стоит ожидать официальных новостей о шестом сезоне проекта, нынче проживающего на стриминговом сервисе Netflix.

По информации издания Variety, в новый сезон войдёт больше серий, чем было в пятом (там-то всего три эпизода). Близкие к производству источники сообщают, что по формату, бюджету и хронометражу каждую серию оформляют как отдельный полноценный фильм.

Проектом по-прежнему занимается творческий тандем его создателей Чарли Брукера и Аннабель Джонс. О приблизительной премьерной дате шестого сезона пока никакой информации нет.

Теги
Чёрное зеркалоNetflix
Комментарии (2)

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