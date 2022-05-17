Алисия Викандер примеряет облегающий наряд в тизере «Ирмы Веп»

Молодая и очень талантливая актриса Мира отыскала роль своей мечты. Кабельный канал HBO выпустил тизер мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер во множестве ролей. Многосерийная постановка-переосмысление одноимённой картины Оливье Ассайаса, за которую он сам и отвечает, начнёт выходит 6 июня.

Помимо Викандер в сериале снимаются Том Старридж, Байрон Бауэрс, Ларс Айдингер, Девон Росс и Адриа Архона.

Американская кинозвезда Мира (Викандер) прибыла во Францию для съёмок в ремейке французского немого кино «Вампиры», где у неё главная роль. Переживающая расставание с любимым человеком и карьерные трудности Мира приступает к работе над картиной, и вскоре различия между ней и её героиней Ирмой начинают странным образом стираться.