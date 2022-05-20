Новый «Сорвиголова» для Disney+ уже в работе

То, чего многие поклонники «Сорвиголовы» жаждали и страшились, происходит. Студия Marvel берётся за возрождение сериала, который будет выходить на цифровой платформе Disney+. С одной стороны, все рады, что экранный Мэтт Мёрдок в исполнении Чарли Кокса возвращается, с другой стороны, существуют большие сомнения в том, что проект сохранит жёсткую и мрачную атмосферу, выгодно отличавшую проект Netflix от остальной супергеройской «пластмассы».

Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала назначены Мэтт Корман и Крис Орд. Чем прославились эти товарищи? Вместе работали над сериалами «Тайные связи» для USA Network, «Враг внутри» для NBC и «Отважные» для The CW. Поводов для оптимизма, прямо скажем, немного.

Пока неясно, как свежие эпизоды состыкуются с тремя предыдущими сезонами «Сорвиголовы». То ли нас ждёт естественное продолжение истории, то ли — о ужас — «мягкий» ребут. Информацию со ссылкой на свои источники эксклюзивно сообщил портал Variety, а Marvel Studios пока воздерживается от официальных комментариев.