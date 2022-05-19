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Дженсен Эклс представляет: юные родители Винчестеров в приквеле «Сверхъестественного» (фото)

Очередная подростковая драма от The CW готовится поразить зрителей своей типичностью. В сети появились первые промо-материалы многосерийной мистической драмы «Винчестеры», приквела культового «Сверхъестественного». Главных героев истории — родителей братьев-охотников на нечисть — играют Мэг Доннелли и Дрейк Роджер.

Кадры из сериала «Винчестеры» Кадры из сериала «Винчестеры»

Первый продюсерский проект Дженсена Эклса посвящён молодости родителей Сэма и Дина, где последний выступит в роли рассказчика и поведает зрителям «эпическую историю любви» о том, как Джон Винчестер повстречал Мэри Кэмпбелл и влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

Сценарий пилотного эпизода написал один из исполнительных продюсеров «Сверхъестественного» Робби Томпсон. Производством заведуют Chaos Machine Productions, Warner Bros. Television и CBS Studios.

И первый постер:

Постеры сериала «Винчестеры»
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Источник фотографий: Depositphotos

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