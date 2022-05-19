Нетипичный Крис Пратт мстит врагам в тизере экшен-триллера «Список смертников»

Головные боли, проблемы с памятью и паранойя — не самый приятный набор последствий одной провальной спецоперации. Стриминговый сервис Amazon выкатил тизер многосерийного экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников» с Крисом Праттом в непривычном амплуа сломленного, но не сдавшегося ветерана.

К экранизации одноимённого романа Джека Карра подписчики цифровой платформы смогут приобщиться с 1 июля.

В центре истории — морпех Джеймс Рис (Пратт), чей взвод при выполнении тайной операции попал в засаду и был уничтожен. Рис — единственный выживший — возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся, а последующие события вынуждают его взяться за собственное расследование и поверить в существование тайного заговора вокруг провалившейся спецоперации.

В сериале также снимаются Тейлор Китч, Джай Кортни, Райли Кио, Констанс Ву и Хирам А. Мюррэй, Джей Ди Пардо, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер. Фукуа и Пратт выступают исполнительными продюсерами проекта, а сценаристом и шоураннером значится Дэвид Диджилио («Странный ангел»).