«Ричер» близко! Стало известно, о чём будет второй сезон, и кто из актёров вернётся

Алан Ричсон успевает не только в «Форсаже 10» сниматься, но и тизерить продолжение зубодробительного боевика «Ричер» от Amazon. Как стало известно, что в основу второго сезона ляжет роман Ли Чайлда «Сплошные проблемы и неприятности» (Bad Luck and Trouble), а съёмки запланированы на эту осень.

Официальный синопсис гласит:

Когда бывших сослуживцев Ричера начинают находить мёртвыми единственное, о чём он может думать — это месть.

Шоураннер Ник Сантора ранее непрозрачно намекнул, что формат сериала не подразумевает возвращения старых героев, ведь Ричер — тот ещё волк-одиночка. Однако кое-кто из них уже точно появится во втором сезоне, и это не Уилла Фицджеральд (что само по себе возмутительно), а Мария Стэн, сыгравшая бывшую подчинённую героя Фрэнсис Нигли.

Так что, ждём следующего года, смотрим на загорелого Ричсона и надеемся, что Сантора всё же немного слукавил.