Подсели на собственный продукт: звезда сериала «Ричер» сыграет в трёх полнометражных фильмах на Amazon

Если вы думаете, что вам понравился сериал «Ричер», то вы даже не представляете насколько осталась под впечатлением платформа Prime Video, которая и выпустила экшен-триллер с Аланом Ричсоном в роли титульного персонажа.

Мало того, что стриминг почти сразу же одобрил второй сезон, сегодня стало известно следующее — Ричсон сыграет в трёх полнометражных фильмах, снятых на студии Amazon.

Глава Amazon Studios комментирует:

«Ричер» смог превзойти наши самые смелые ожидания, а запоминающаяся игра Алана обеспечила львиную долю успеха сериалу. Мы с большим энтузиазмом продолжим развивать наши отношения, чтобы делиться результатами сотрудничества со зрителями.

Жаль, что ничего не сказали про сами фильмы, но главное другое — хорошего актёра должно быть много.

«Ричер» оказался на стримнге в начале февраля 2022 года; сериал, который вышел после двух полнометражек с Томом Крузом, показал главного героя — офицера военной полиции, расследующего дело очень личного характера, куда ближе к книжному оригиналу.