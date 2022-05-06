Всегда говори «нет»: Ким Кэттролл — о «Сексе в большом городе 3» и перезагрузке сериала

Даже верящим в чудо поклонникам «Секса в большом городе» очевидно, что Ким Кэттролл не вернётся к роли Саманты. В «И просто так» она появлялась фантомно, перекидываясь с Кэрри посылками и сообщениями в мессенджере.

В новом интервью Variety актриса рассказала, что была расстроена, узнав планы создателей сериала на Саманту. По сюжету, её героиня стала бы получать интимные фото от несовершеннолетнего сына Миранды Брэйди, что Кэтролл сочла «душераздирающим», но в остальном была бы готова на разные варианты развития своего персонажа, если бы только они не ограничивались тем, чтобы оставаться в свите Кэрри без серьёзных сюжетных линий.

Почему Саманта, владеющая пиар-компанией, не может, например, продать её из-за финансовых проблем? 2008 год был тяжёлым. Многие до сих пор не оправились. Скажем, ей пришлось бы продать компанию какому-то парню в толстовке с капюшоном, и в этом её дилемма. Отличная же идея, с конфликтом. Выбрали бы это вместо несовершеннолетнего мальчика… Я не чувствовала, что у Саманты есть развитие. Я бы хотела, чтобы была какая-то серьёзная причина для создания третьего фильма, но её не было, а так я была готова. Всё, чего я хотела, это бывать в разных местах, играя разных персонажей, потому что я характерная актриса. Как бы трудно и страшно ни было, не дать критиковать себя прессе, фанатам или кому-то ещё. Ким Кэттролл

Да, не зря Кэтролл говорила, что Саманта более смелая версия её самой.

В «И просто так» критике подверглись многие персонажи, и привычная тройка Кэрри-Миранда-Шарлотта, и новый небинарный персонаж, и мистер Биг. Несмотря на все сложности, проект получил второй сезон.