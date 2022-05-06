Сид Вишес для самых маленьких: на Disney+ вышел трейлер мини-сериала Дэнни Бойла о Sex Pistols «Пистолет»

В Англии скучно и ничего не меняется, поэтому горстке панков захотелось навести суету — вышел трейлер мини-сериала Дэнни Бойла «Пистолет» о группе Sex Pistols. Сложно сказать, сколько рок-н-ролла допустимо на Disney+, но весь возможный хаос шести серий проекта обрушится на площадку для детей и всей семьи уже 31 мая.

Сериал основан на автобиографии гитариста группы Стива Джонса Lonely Boy, поэтому он станет центральным персонажем истории. Сценарий написал Крэйг Пирс («Великий Гэтсби», «Мулен Руж»).

Представитель Джона Лайдона назвал сериал фантазией среднего класса, ну а сам музыкант в выражениях, конечно, не стеснялся.

Кажется, это самое неуважительное дерьмо из всех, что мне когда-либо приходилось терпеть.

Такие слова от легенды панк-рока что-то да значат.

В проекте снялись Мэйси Уильямс, Дилан Ллевелин, Луис Патридж, Эмма Эпплтон, Тоби Уоллес, Энсон Бун, Сидни Чендлер, Джей Симпсон, Кристиан Лис и другие.

И постер: