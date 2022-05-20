Сильвестр Сталлоне с сигарой на съёмках сериала «Король Талсы» (фото)

Съёмки многосерийной криминальной драмы Тейлора Шеридана (франчайз «Йеллоустоун») идут полным ходом — на днях любопытствующие с фотокамерами застали Сильвестра Сталлоне при полном параде (и с сигарой!) на съёмочной площадке «Короля Талсы». Заодно в сети объявили точную дату выхода проекта — премьера сериала состоится на цифровой платформе Paramount+ 13 ноября

Главный герой — нью-йоркский гангстер Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне), который вышел из тюрьмы после 25-летней отсидки. Времена сильно изменились, и в прежней банде Генералу уже не рады, поэтому Манфреди перебирается в Талсу, штат Оклахома, чтобы построить там собственную криминальному империю.

В сериале также снимаются Гаррет Хедлунд, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Макс Каселла, Доменик Ламбардоцци, Винсент Пьяцца, Джей Уилл и Алан С. Петерсон. Шоураннеррм и сценаристом выступает Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя»).

И постер с датой выхода: