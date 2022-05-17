Трансгендер Ясмин Финни сыграет Роуз в новых сезонах «Доктора Кто»

В четырнадцатом сезоне культового сериала «Доктор Кто» нового Доктора играет молодой шотландец с мощными руандийскими корнями Шути Гатва, а его спутницу Роуз сыграет трансгендер, известный под именем Ясмин Финни. Ну разве можно придумать что-нибудь лучше? Вот теперь легендарный франчайз действительно переходит на совершенно иной качественный уровень.

Заправляет всей этой инклюзивно-прогрессивной прелестью вернувшийся на пост шоураннера Рассел Т. Дэвис, который сообщил, что в следующем году зрители обязательно узнают, как во вселенной «Доктора Кто» могла появится ещё одна Роуз.

Финни прямо сейчас участвует в съёмках сцен, предназначенных для юбилейного спецэпизода, который выйдет в эфир телеканала BBC в 2023 году.