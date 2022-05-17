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США отправились на Марс в третьем сезоне «Для всего человечества» (трейлер)

Нужно во что бы то ни стало обойти Советский Союз! Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил полноценный трейлер третьего сезона фантастики «Для всего человечества», где отважные американские астронавты переживут очередную Драму. Премьера продолжения состоится 10 июня.

Сериал рассказывает об альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса продолжается и усиливается. Во втором сезоне бравые, миролюбивые американцы воевали со злобным советским захватчикам лунных просторов, а в третьем, события которого развернутся в 1995-м, в роли театра боевых действий выступает Марс.

Создателем и шоураннером проекта значится Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“»). В актёрском составе значатся Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие.

Теги
ВидеоДля всего человечестваТрейлер
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