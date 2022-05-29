Новые сериалы недели: «Пацаны» и «Орвилл» соревнуются за звание главного возвращенца

Сезон 2

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Шейла Рубин — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, отчаянно сражающаяся со скучной повседневностью и самой собой. Но с самоедством наконец-то удаётся покончить, когда Шейла открывает для себя мир аэробики и решает полностью изменить свою жизнь.