Новые сериалы недели: «Пацаны» и «Орвилл» соревнуются за звание главного возвращенца

Начало летнего сезона в сериальном мире громких премьер не обещает, зато гарантирует громкие возвращения. В списке новых сериалов шестисерийная постановка Дэнни Бойла о культовых Sex Pistols. Среди знаменитых возвращенцев — «Пацаны» от Amazon и «Орвилл» от Hulu. Оба сериала презентуют свой третий сезон.
Понедельник, 30 мая
драма
В ролях Джон Бернтал, Вунми Мосаку, Джэми Гектор, Маккинли Белчер III, Даррел Бритт-Гибсон, Джош Чарльз
Первый сезон криминальной драмы от создателей «Прослушки» завершится шестым эпизодом. Предполагается ли продолжение, кабельный канал HBO пока не сообщает.
Вторник, 31 мая
драма, биография
В ролях Тоби Уоллас, Луис Партридж, Дилан Луэллин, Кристиан Лис, Джейкоб Слэйтер, Ансон Бун
Создатель Крэйг Пирс
Драма, основанная на мемуарах гитариста Стива Джонса, расскажет о культовой группе Sex Pistols и её пути к славе.
Подоспел очередной условный байопик — драматизированная история культовой панк-рок-группы Sex Pistols. Все шесть эпизодов срежиссировал, между прочим, Дэнни Бойл.
фантастика, драма
В ролях Роселин Санчес, Киара Барнс, Джон Родригес, Дэйв Эннэйбл, Одетт Эннэйбл, Стефани Берри
Создатель Элизабет Крафт, Сара Фэйн
События разворачиваются на роскошном островном курорте, где любые — даже самые невероятные пожелания клиентов — исполняются. Правда, это почти всегда приводит к самым неожиданным последствиям. Заправляет курортом Елена Рорк, потомок мистера Рорка из оригинального сериала.
Понедельник, 2 мая
фантастика, приключенческий, драма, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Эдрианн Палики, Скотт Граймз, Чад Л. Коулмэн, Марк Джексон, Питер Мэкон
Создатель Сет Макфарлейн
События разворачиваются в далёком будущем, сюжет повествует о приключениях исследовательского звездолёта «Орвилл», принадлежащего космическому флоту Земли. Разношёрстному экипажу корабля предстоит столкнуться со множеством испытаний как личного, так и вселенского масштаба.
Пятница, 3 июня
комедия, драма
В ролях Роуз Бирн, Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао
Создатель Энни Уайзман
Шейла Рубин — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, отчаянно сражающаяся со скучной повседневностью и самой собой. Но с самоедством наконец-то удаётся покончить, когда Шейла открывает для себя мир аэробики и решает полностью изменить свою жизнь.
приключенческий, боевик, триллер, драма
В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара
Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке
Комикс-первоисточник «Пацаны» за авторством Гарта Энниса повествует о мире, населённом супергероями, которые испорчены своим звёздным статусом. Из-за собственной беспечности они часто создают ситуации, угрожающие безопасности всего мира. Поэтому в ЦРУ формируют спецотряд по устранению особо распоясавшихся обладателей сверхспособностей.
драма
В ролях Брэнди Эванс, Никко Аннан, Шеннон Торнтон, Брэндон Гилпин, Рашин Винта Харрис, Скайлер Джой
Создатель Катори Холл
Сериал, вдохновлённый пьесой Катори Холл «Долина кисок» (Pussy Valley), рассказывает о раскрепощённых работницах стриптиз-клуба из крохотного городка в дельте Миссисипи. Драма поведает, какие трагедии скрывает под своей яркой неоновой вывеской усыпанный блёстками мир танцев у шеста.
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