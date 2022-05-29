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Новые сериалы недели: «Пацаны» и «Орвилл» соревнуются за звание главного возвращенца

Источник: Amazon

Начало летнего сезона в сериальном мире громких премьер не обещает, зато гарантирует громкие возвращения. В списке новых сериалов шестисерийная постановка Дэнни Бойла о культовых Sex Pistols. Среди знаменитых возвращенцев — «Пацаны» от Amazon и «Орвилл» от Hulu. Оба сериала презентуют свой третий сезон.

Понедельник, 30 мая

 
Конец сезона1
HBO
Мы владеем этим городом We Own This City

драма

В ролях Джон Бернтал, Вунми Мосаку, Джэми Гектор, Маккинли Белчер III, Даррел Бритт-Гибсон, Джош Чарльз

Первый сезон криминальной драмы от создателей «Прослушки» завершится шестым эпизодом. Предполагается ли продолжение, кабельный канал HBO пока не сообщает.

Видео

Вторник, 31 мая

 
Премьера+
Hulu
Пистолет Pistol

драма, биография

В ролях Тоби Уоллас, Луис Партридж, Дилан Луэллин, Кристиан Лис, Джейкоб Слэйтер, Ансон Бун

Создатель Крэйг Пирс

Драма, основанная на мемуарах гитариста Стива Джонса, расскажет о культовой группе Sex Pistols и её пути к славе.

Подоспел очередной условный байопик — драматизированная история культовой панк-рок-группы Sex Pistols. Все шесть эпизодов срежиссировал, между прочим, Дэнни Бойл.

Видео

 
Сезон2
FOX
Остров фантазий Fantasy Island

фантастика, драма

В ролях Роселин Санчес, Киара Барнс, Джон Родригес, Дэйв Эннэйбл, Одетт Эннэйбл, Стефани Берри

Создатель Элизабет Крафт, Сара Фэйн

События разворачиваются на роскошном островном курорте, где любые — даже самые невероятные пожелания клиентов — исполняются. Правда, это почти всегда приводит к самым неожиданным последствиям. Заправляет курортом Елена Рорк, потомок мистера Рорка из оригинального сериала.

Понедельник, 2 мая

 
Сезон3
FOX
Орвилл Orville

фантастика, приключенческий, драма, комедия

В ролях Сет Макфарлейн, Эдрианн Палики, Скотт Граймз, Чад Л. Коулмэн, Марк Джексон, Питер Мэкон

Создатель Сет Макфарлейн

События разворачиваются в далёком будущем, сюжет повествует о приключениях исследовательского звездолёта «Орвилл», принадлежащего космическому флоту Земли. Разношёрстному экипажу корабля предстоит столкнуться со множеством испытаний как личного, так и вселенского масштаба.

Видео

Пятница, 3 июня

 
Сезон2
Apple TV+
В ритме жизни Physical

комедия, драма

В ролях Роуз Бирн, Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао

Создатель Энни Уайзман

Шейла Рубин — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, отчаянно сражающаяся со скучной повседневностью и самой собой. Но с самоедством наконец-то удаётся покончить, когда Шейла открывает для себя мир аэробики и решает полностью изменить свою жизнь.

Видео

 
Сезон3
Amazon
Пацаны The Boys

приключенческий, боевик, триллер, драма

В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара

Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке

Комикс-первоисточник «Пацаны» за авторством Гарта Энниса повествует о мире, населённом супергероями, которые испорчены своим звёздным статусом. Из-за собственной беспечности они часто создают ситуации, угрожающие безопасности всего мира. Поэтому в ЦРУ формируют спецотряд по устранению особо распоясавшихся обладателей сверхспособностей.

Видео

 
Сезон2
Starz
Долина К P-Valley

драма

В ролях Брэнди Эванс, Никко Аннан, Шеннон Торнтон, Брэндон Гилпин, Рашин Винта Харрис, Скайлер Джой

Создатель Катори Холл

Сериал, вдохновлённый пьесой Катори Холл «Долина кисок» (Pussy Valley), рассказывает о раскрепощённых работницах стриптиз-клуба из крохотного городка в дельте Миссисипи. Драма поведает, какие трагедии скрывает под своей яркой неоновой вывеской усыпанный блёстками мир танцев у шеста.

Видео

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Источник фотографий: Depositphotos

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