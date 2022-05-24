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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс и его «Пацаны» на свежих промо-фото в честь третьего сезона

Главные возмутители спокойствия во вселенной «Пацанов» собрались вместе для тематической фотосессии портала Entertainment Weekly в честь премьеры третьего сезона антигеройской сатиры, которая возвращается на малые экраны 3 июня. Карл Урбан, Дженсен Эклс, Энтони Старр и Джек Куэйд всем своим видом демонстрируют, что умеют отрываться. Вечеринка удалась.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Вдобавок актёры рассказали о том, насколько ценят желание авторов сериала во главе с шоураннером Эриком Крипке раздвигать границы дозволенного. Мол, частенько приходилось выбираться из пресловутой зоны комфорта, но в том и прелесть актёрской работы — проекты вроде «Пацанов» позволяют исследовать новые творческие горизонты.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Что до взаимоотношений между персонажами в третьем сезоне, то тут всё ожидаемо сложно. Едва ли не все центральные фигуры противостояния мнят себя альфа-самцами, а значит, будут яростно и жестоко отстаивать для себя этот статус.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
ГалереяПацаныПромо-артДженсен ЭклзКарл Урбан
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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