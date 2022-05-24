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«Очень странные дела» набирают обороты в свежем трейлере мистического триллера

Геройствовать ни к чему, но именно этим они и займутся. За несколько дней до премьеры четвёртого сезона стриминговый сервис Netflix выпустил свежий трейлер новых эпизодов «Очень странных дел». А уже 27 мая подписчики смогут посмотреть семь эпизодов продолжения. Вторая часть из двух серий (хронометраж каждой примерно равен длительности полнометражки) выйдет 1 июля.

Мистический триллер братьев Дафферов расскажет, как главные герои справляются с последствиями всего, что произошло в финале третьего сезона. И персонажей, и приключающихся с ними событий будет предостаточно.

В четвёртом сезоне среди прочих задействованы Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук, Том Влашиха, Джозеф Куинн и Эдуардо Франко.

Теги
ВидеоОчень странные делаТрейлерNetflix
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