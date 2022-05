Хоумлендер и его команда против наци в трейлере блокбастера Dawn of the Seven

«Мы — ваши герои». В начале лета во вселенной «Пацанов» произойдёт исключительно важное событие для всех фанатов Буркката. На стриминговом сервисе Vought+ наконец-то выйдет режиссёрская версия супергеройского блокбастера Dawn of the Seven от замечательного постановщика Адама Бурка. В честь грядущей премьеры официальный YouTube-канал Vought International выпустил трейлер эпического боевика.

А создавший прецедент Зак Снайдер в своём твиттере успел порадоваться за коллегу-постановщика, мол, очень рад, что истинное видение режиссёра увидит-таки свет. Приятно, когда коллеги по цеху так тепло поддерживают друг друга.