 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Персонаж Вина Дизеля найдёт ещё одного фурианца в «Риддике 4» (фото) Ремикс песни «Прекрасное далёко» и другие находки в «Яндекс.Музыке» Непредсказуемый злодей Криса Эванса из дорогущего экшена «Серый человек» получит приквел Джонни Депп хотел достойно попрощаться с капитаном Джеком Воробьём в шестых «Пиратах Карибского моря» Владимир Путин станет центральным персонажем нового «Карточного домика»
2
СЕРИАЛЫ
305
 
Прямая ссылка на новость:

Хоумлендер и его команда против наци в трейлере блокбастера Dawn of the Seven

«Мы — ваши герои». В начале лета во вселенной «Пацанов» произойдёт исключительно важное событие для всех фанатов Буркката. На стриминговом сервисе Vought+ наконец-то выйдет режиссёрская версия супергеройского блокбастера Dawn of the Seven от замечательного постановщика Адама Бурка. В честь грядущей премьеры официальный YouTube-канал Vought International выпустил трейлер эпического боевика.

А создавший прецедент Зак Снайдер в своём твиттере успел порадоваться за коллегу-постановщика, мол, очень рад, что истинное видение режиссёра увидит-таки свет. Приятно, когда коллеги по цеху так тепло поддерживают друг друга.

Теги
ВидеоПацаныТрейлер
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

16Дженсен Эклс и Карл Урбан показывают свои сверхспособности в трейлере третьего сезона «Пацанов» 1Дженсен Эклс в шоке от происходящего на свежем кадре третьего сезона «Пацанов» 2Солдатик Дженсен Эклс и его команда на постере третьего сезона «Пацанов»

Тоже интересно

13Сине-жёлтый Тор в крылатом шлеме — новая броня героя на слитом промо «Тора 4» (фото) 10Боевой маг Стрэндж решает проблемы общественного транспорта и гигантских чудовищ в первом отрывке (видео) 16Всё, везде и сразу - обзор фильма 0«Повелитель» — новый тизер и дата выхода четвёртого сезона 24Зак Снайдер показал первые фото со съёмок эпика «Мятежная луна»

Далее на КГ

6
Юная супергероиня делает добрые дела в свежем трейлере «Мисс Марвел»
 13
А вот и она! Рэйчел Зеглер в каноничном наряде за кадром «Белоснежки» (фото)
 15
Джинн Идрис Эльба готов исполнять ваши мечты в трейлере фильма «Три тысячи лет желаний»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 516: «Морбиус», «Затерянный город», «Варяг»
 0
Знакомство с героями AI: The Somnium Files — nirvanA Initiative в новом трейлере
 8
Авторы Sherlock Holmes: Chapter One работают над хоррором со скандальным временным названием
 2
Death Stranding 2 — в разработке! Норман Ридус всех сдал
 16
Адский зверюга! Первый взгляд на кота Бегемота из экранизации «Мастера и Маргариты»
 22
Шок! Зрители всё-таки платят за возможность посмотреть «Морбиуса» дома
 24
Том Круз помог изменить отношение к азиатам в Голливуде: так считает звезда «Последнего самурая»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 516: «Морбиус», «Затерянный город», «Варяг»
 
6Ноль кадров в секунду – 422: Бизнес-туры в Silent Hill
 
 
6ЕВА – 477: У Судакова
 
 
2Телеовощи – 444: Превращение в мультик
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
 
10Ноль кадров в секунду – 421: Одеялки в космосе
 
14ЕВА – 476: Мой рэп сломает тебя, как перестройка
 
5Телеовощи – 443: Портить жизнь и воздух
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 514: Неожиданные анонсы, хрюканина и Ninjababy
 
1Ноль кадров в секунду – 420: Девичник со стриптизёрами
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru