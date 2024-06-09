Новые сериалы недели: Джейк Джилленхол — главный подозреваемый

Середина июня наконец-то порадует зрителей возвращением многосерийных хитов и потенциально интересной премьерой. Стриминговый сервис Apple TV+ презентует судебную драму «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Потоковый сервис Amazon выкатит сразу три новых эпизода четвёртого сезона «Пацанов», а на кабельном канале HBO и его стриминге стартует второй сезон эпического фэнтези «Дом Дракона».
Четверг, 13 июня
приключенческий, боевик, триллер, драма
В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара
Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке
Комикс-первоисточник «Пацаны» за авторством Гарта Энниса повествует о мире, населённом супергероями, которые испорчены своим звёздным статусом. Из-за собственной беспечности они часто создают ситуации, угрожающие безопасности всего мира. Поэтому в ЦРУ формируют спецотряд по устранению особо распоясавшихся обладателей сверхспособностей.
Пятница, 14 июня
драма, детектив
В ролях Джейк Джилленхол, Рут Негга, Билл Кэмп, Элизабет Марвел, Питер Сарсгаард, О. Т. Фагбенли
Чикагский окружной прокурор Расти Сабич заводит тайный роман с коллегой Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об убийстве Каролин, и Расти поручают его расследование. Но попытки умолчать об интрижке приводят к тому, что Расти становится главным подозреваемым в убийстве.
Джейк Джилленхол играет главного подозреваемого в детективно-судебной драме об измене и убийстве. В основе мини-сериала — одноимённый роман Скотта Туроу.
Воскресенье, 16 июня
фэнтези
В ролях Милли Олкок, Эмма Дарси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмили Кэри, Пэдди Консидайн
Создатель Райан Кондал, Джордж Р. Р. Мартин
«Дом дракона» рассказывает внутренней войны за престол внутри Дома Таргариенов на пике своего могущества, за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен
Члены дома Таргариенов оставляют обреченную Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населенную враждующими королевствами.
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