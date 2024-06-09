Новые сериалы недели: Джейк Джилленхол — главный подозреваемый

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Чикагский окружной прокурор Расти Сабич заводит тайный роман с коллегой Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об убийстве Каролин, и Расти поручают его расследование. Но попытки умолчать об интрижке приводят к тому, что Расти становится главным подозреваемым в убийстве.

Джейк Джилленхол играет главного подозреваемого в детективно-судебной драме об измене и убийстве. В основе мини-сериала — одноимённый роман Скотта Туроу.