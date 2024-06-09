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Новые сериалы недели: почти «Настоящий детектив» с Лили Гладстоун Warner Bros. готовит экшен про чёрного самурая в духе «Безумного Макса» «Вы ещё не видели, как я управляюсь с мечом» — Генри Кавилл морально готовит нас к ремейку «Горца» Он вернулся: Dynamite переиздаст лучшие комиксы про Терминатора «Сквозь снег» к новым угрозам в тизере финального сезона постапокалиптики
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СЕРИАЛЫ
258

Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 июня

Источник: Disney+
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0Телеовощи – 551: Всё становится понятным
 
0Ноль кадров в секунду – 529: Какой-то неправильный Silent Hill
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 622: «Майор Гром: Игра», «Атлас», «Каскадёры», обзор «Вызова», мстящая Джессика Альба
 
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1ЕВА – 583: Джентльменское приседание на лицо
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