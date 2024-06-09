Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 июня

Первые оценки «Звёздных войн: Аколита» появились на Rotten Tomatoes. Но есть нюанс.
Обновлённая Старлайт и её бойфренд передают привет хейтерам «Пацанов» (фото). Любят они этот жест.
Создатель «Игры престолов» раскритиковал адаптации книг: «Они делают только хуже». К «Игре престолов», надо полагать, это относится в первую очередь.
Изменившаяся в лице Эрин Мориарти и всё тот же Джек Куэйд на свежем постере «Пацанов». Старлайт уже не та.
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«Аколит» обещает эпичное продолжение в тизере новых эпизодов. Зрители наверняка преисполнятся, ведь критики оценили сериал на 91%!
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«Легенда о Vox Machina» вернётся этой осенью (трейлер). Приключения главных героев становятся всё эпичнее и рискованнее.
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