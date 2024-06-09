Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 июня

Обновлённая Старлайт и её бойфренд передают привет хейтерам «Пацанов» (фото). Любят они этот жест.

Создатель «Игры престолов» раскритиковал адаптации книг: «Они делают только хуже». К «Игре престолов», надо полагать, это относится в первую очередь.

Изменившаяся в лице Эрин Мориарти и всё тот же Джек Куэйд на свежем постере «Пацанов». Старлайт уже не та.

Хоумлендер и Билли Бутчер воюют за сына в первом отрывке из четвёртого сезона «Пацанов». Пока только на словах.

«Аколит» обещает эпичное продолжение в тизере новых эпизодов. Зрители наверняка преисполнятся, ведь критики оценили сериал на 91%!

Новые девочки Хоумлендера на свежем постере «Пацанов». Семёрка пополнится новыми супергероинями в четвёртом сезоне.

«Легенда о Vox Machina» вернётся этой осенью (трейлер). Приключения главных героев становятся всё эпичнее и рискованнее.