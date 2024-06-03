Создатель «Игры престолов» раскритиковал адаптации книг: «Они делают только хуже»

Что бы вы ни думали, Джордж Мартин не сидит без дела, пока «Ветра зимы» смиренно пылятся на полке — свой блог, например, он ведёт с куда большей регулярностью. На этот раз под раздачу попали сразу все адаптации художественной литературы — просто потому, что горе-творцы всегда всё только портят в попытках переделать под себя исходный материал, который в этих самых переделках не нуждается.

Трудно с ним не согласиться. А ещё труднее не заметить камня в огород шоуаннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса. Но было бы куда проще, если бы у них был этот самый исходный материал, чтобы испортить его восьмым сезоном.

Всё становится только хуже. Всё больше сценаристов и продюсеров хотят взять отличные чужие истории и сделать их «своими собственными». Кажется, исходный материал перестаёт иметь значение. Независимо от того, насколько хорош автор и прекрасна книга, найдётся тот, кто решит, что может лучше и попробует «улучшить историю». «Книга — это книга, а фильм — это фильм» — скажут они вам, словно это какая-то глубокая мысль. А потом они сделают из неё собственную историю. Но они никогда не делают лучше. В 99% случае всё становится только хуже.

Впрочем, бывают и счастливые исключения — как минимум, одно. Мартин, как и все мы, оказался очень впечатлён недавним «Сёгуном», которого он назвал действительно хорошей адаптацией действительно хорошей книги.