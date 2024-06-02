Телеовощи. Выпуск 551: Всё становится понятным

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:42 —
|Тизер «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом потонул в дизлайках
|11:05 —
|У фильма «Король и Шут» появился синопсис
|20:41 —
|Новый эпизод противостояния Джины Карано и Disney
|27:17 —
|Первый взгляд на Тома Бомбадила во «Властелине колец. Кольцах власти»
|34:50 —
|Гай Ричи снимет нового «Шерлока Холмса»
|44:59 —
|Шоураннер «Звёздных войн: Аколита» наносит привентивный удар по фанатам
|01:01:47 —
|«Южный парк: Конец ожирения»
|01:33:52 —
|«Интервью с вампиром» — 2x01—03
|01:44:43 —
|«Зло» — 4x02
|01:48:08 —
|«Детективы с того света» — 1x05—08
|01:58:11 —
|«Фури-Кури» — 1x02
|02:17:38 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x18
|02:24:37 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x06
|02:31:42 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x03
|02:37:37 —
|«Постановка» — 2x03
|02:43:02 —
|Meow — 1x02
|02:48:56 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:14:32 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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